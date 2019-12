Lectura sub un minut

Un adolescent in varsta de 16 ani din Cluj a murit dupa ce a pierdut controlul masinii, din cauza neadaptarii vitezei in curba, si a intrat cu aceasta intr-un cap de pod.



"Pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a pierdut controlul vehiculului si a intrat intr-un cap de pod. Conducatorul auto se afla singur in masina in momentul impactului, iar, din nefericire, acesta a decedat pe loc", au declarat reprezentantii Politiei Cluj, potrivit antena3.ro.

Baiatul a decedat pe loc in urma impactului puternic.