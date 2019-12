Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au daruit, miercuri, cadouri femeilor care au nascut in prima zi de Craciun la Maternitatea "Cuza Voda", la actiune fiind prezent si seful IGSU, general de brigada Dan Paul Iamandi.

Reprezentantii ISU Iasi au daruit cadouri mamelor care au nascut in ziua de Craciun, una dintre aceasta fiind o tanara in varsta de 22 de ani, din localitatea Madarjesti. Ea a nascut in cursul diminetii un baiat in greutate de 4,1 kilograme. La nastere copilul a avut un scor APGAR 10.

"Nu ma asteptam sa vina acum. Trebuia sa nasc pe 30, dar a venit chiar de Mos Craciun, odata cu nasterea lui Isus Hristos. Copilul se numeste Matei Stefan. Initial am vrut sa ii spun Matei Luca, dar tatal a vrut sa poarte numele de Stefan. Nu a fost o sarcina grea. Nasterea a decurs fara probleme. Am nascut la 6,20, la scurt timp dupa ce am ajuns la spital. Mai avem acasa o fetita de 3 ani si jumatate, care ma tot intreba cand nasc. Abia astept sa vina sa il vada. Speram ca se vor intelege bine. Nu ma asteptam la o asemenea surpriza. Acum alta, venita din partea pompierilor. Cine stie, poate cand va ajunge mare va deveni pompier si va salva vieti", a marturisit Stefania Popescu.

Pentru reprezentantii ISU Iasi este al noualea an cand vin la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" pentru a aduce daruri femeilor care au nascut in prima zi de Craciun. Ca de fiecare data, ei au fost insotiti si de seful lor, Dan Paul Iamandi, care acum este inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

"Este al noualea an cand suntem aici la Maternitatea 'Cuza Voda'. Pompierii ieseni aleg an de an sa petreaca aceasta zi aici pentru a aduce bucurie mamicilor care au nascut in ziua de Craciun sau inainte. Ne-am orientat spre mamicile care au avut nevoie de daruri, astfel incat sa simta ca pompierii aduc bucurie si altfel atunci cand intervin in situatii de urgenta", a declarat Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al ISU Iasi.

Cele noua mame care au nascut in primele ore ale diminetii de Craciun au primit din partea celor de la ISU cate un trusou, articole de igiena, o carte cu povesti, potrivit Agerpres.