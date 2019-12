Ana Birchall, fostul ministru al Justitiei, a transmis un mesaj cu ocazia Craciunului.

"Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos in smerita pestera din Betleem este sarbatoarea de tainica apropiere intre Dumnezeu si oameni.

Craciunul ne invata an de an, cu o ritmicitate de dincolo de timp, ca suntem atat cat daruim si cat iubim. De aceea si noi trebuie sa daruim in aceasta perioada din putinul nostru, din dragostea si caldura care ne inconjoara.

Va doresc un Craciun binecuvantat cu mireasma de brad si aroma de cozonaci, cu pace si liniste, cu dar din darul lui Dumnezeu pentru oameni si cu multa iubire din partea celor dragi!

Craciun binecuvantat!", a transmis Ana Birchall pe Facebook.