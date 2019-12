Social • 25 Decembrie 2019 • 12:50 12:50 Lectura de un minut

Zeci de romani nostalgici s-au adunat, in ziua de Craciun, la mormantul lui Nicolae Ceausescu de la cimitirul Ghencea, la fel ca in fiecare an.

Pentru Nicolae Ceausescu, care a fost impuscat impreuna cu sotia sa, in ziua de Craciun, acum 30 de ani, oamenii s-au dus cu coroane de flori si lumanari. Nostalgicii critica faptul ca sotii Ceausescu au fost executati chiar in ziua de Craciun si sustin ca pe vremea aceea o duceau "mult mai bine" si aveau parte de o stabilitate pe care acum nu o mai au. Pe pancarta unui domn, adusa la mormantul fostului dictator, scria: "De ce gelosii au ridicat marturie mincinoasa impotriva lui Ceausescu? De ce i-au ciuruit inima chiar in ziua de Craciun? De ce au profanat mormantul tatalui lui Ceausescu jucand fotbal cu teasta lui? Ne-a fost baci 25 de ani la fel ca Stefan Cel Mare", potrivit antena3.ro. Citeste si: Freddie Mercury continua sa trimita cadouri rudelor si prietenilor

Te-ar putea interesa si: