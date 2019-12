Craciunul este sarbatoarea darurilor spirituale si materiale, a afirmat, miercuri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Nasterii Domnului.

"Noi vedem ca aceste daruri pe care le aduc Magii Pruncului Iisus au trezit in constiinta Bisericii datoria noastra de a-i oferi daruri lui Dumnezeu. Si le oferim lui Dumnezeu, dar prin semenii nostri pe care-i ajutam. De aceea, Craciunul sau Nasterea Domnului este sarbatoarea darurilor spirituale si materiale. Magii sau Craii sau Regii de la Rasarit i-au oferit daruri si noi suntem chemati, cei care purtam numele lui Hristos, adica suntem crestini, sa-i oferim daruri", a spus Patriarhul.

Inaltul ierarh a oficiat slujba Sfintei Liturghii impreuna cu parintele Qais, Episcop de Erzurum, delegatul Patriarhiei Antiohiei in tara noastra si cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul.

"Si Sfintii Parinti ne spun care sunt darurile permanente, cele mai placute pe care le doreste si de care se bucura Dumnezeu atunci cand noi le oferim: aurul credintei adevarate si al faptelor bune, tamaia rugaciunii neincetate - cu cat ne rugam mai mult lui Dumnezeu, cu atat sufletul nostru se ridica spre ceruri ca tamaia. 'Sa se indrepteze rugaciunea mea ca tamaia inaintea Ta', se spune in Psalmi. Si smirna inseamna viata crestina traita in sfintenie, prin rastignirea patimilor egoiste, prin inlocuirea gandurilor rele, a cuvintelor rele si a faptelor rele cu ganduri curate, cu vorbe sau cuvinte frumoase si cu fapte ale iubirii milostive. Deci smirna aceasta inseamna omorarea pacatului si invierea si cresterea virtutilor in viata noastra. Sa transformam energia din patimi in energie binefacatoare a virtutilor si anume sa renuntam la comportamentul egoist ca sa cultivam iubirea smerita si milostiva", a aratat Patriarhul.

El a indemnat la oferirea darurilor milosteniei celor aflati in nevoie si suferinta. "De aceea, smirna faptelor bune s-a vazut in aceste zile mai ales prin ajutorarea batranilor, saracilor, vizitarea bolnavilor. Acestea sunt darurile duhovnicesti permanente pe care noi le oferim Pruncului Iisus si semenilor nostri", a adaugat PF Daniel.

La finalul predicii, Patriarhul i-a felicitat pe toti cei care poarta numele de Cristian sau Cristina, potrivit Agerpres.

Crestinii ortodocsi, catolici si protestanti sarbatoresc la 25 decembrie Nasterea Domnului.