Custodele Coroanei romane, Margareta, a transmis marti un mesaj de sarbatori, in care indeamna romanii sa nu uite ca "Marea Unire si razboiul au fost obtinute cu mare suferinta, cu sacrificiu personal si cu sacrificiu national".

"Anul 2019 a privit spre trecut si spre viitor. Am incheiat sarbatoarea Centenarului Marii Uniri si a Primului Razboi Mondial, iar tinerii romani s-au simtit inspirati de curajul si devotamentul Regelui Ferdinand si al Reginei Maria. In acelasi an, am exercitat pentru prima oara in istoria noastra presedintia Consiliului UE, unanim apreciata in tarile europene. Acum, la cumpana dintre ani, va indemn sa nu uitati ca Marea Unire si razboiul au fost obtinute cu mare suferinta, cu sacrificiu personal si cu sacrificiu national. De asemenea, sa nu uitam ca performanta noastra europeana se datoreaza in special sutelor de profesionisti care lucreaza in institutiile statului, care muncesc devotat si discret, fara sa fie in luminile rampei", precizeaza Custodele Coroanei, potrivit unui comunicat de presa al Casei Regale.

Ea mentioneaza ca Familia Regala a sustinut cauza Romaniei printr-un numar de vizite pe continent si in vecinatatea europeana, urmand calea deschisa de Regele Mihai in anul 1997, cand a efectuat primul turneu NATO. De atunci incoace, Familia Regala a realizat peste 350 de vizite externe, purtand interesele majore ale Romaniei, aminteste Custodele Coroanei.

"Pentru noi, 2019 a fost si un an al proiectelor sociale, educationale, economice si culturale. Am fondat patru noi burse regale, iar ele merg, in mod egal, la Bucuresti si la Chisinau. Am condus misiuni economice si universitare in mai multe tari. Mai bine de 50 de institutii si organizatii romanesti, cu o activitate competitiva pe plan european, se afla sub patronaj regal. Proiectele umanitare ale fundatiei mele si ale Crucii Rosii au din ce in ce mai profund impact in societate", se mai arata in comunicatul citat.

Custodele Coroanei face si un apel catre romani sa nu ii uite pe cei aflati in suferinta si pe Regele Mihai, pentru ca 'Romania a fost mereu in sufletul lui'.

"In aceste zile, fiecare dintre noi se gaseste alaturi de familie si de prieteni. Va indemn sa va indreptati inima si gandul catre extraordinarul exemplu de iubire si bunatate al Domnului Nostru Iisus Hristos. Sa fim alaturi in gand si fapta cu cei fara nimeni pe lume, cu cei aflati in suferinta si cu cei care au pierdut pe cei dragi. Ne gandim la Regele Mihai, care nu mai este printre noi, dar se afla in inimile si cugetele noastre, asa cum Romania a fost mereu in sufletul lui. Doresc tuturor romanilor din tara, din Republica Moldova si celor departe de patrie si de familie la multi ani cu sanatate, speranta si pace sufleteasca! Asa sa ne ajute Dumnezeu!", transmite Custodele Coroanei, Margareta, potrivit Agerpres.