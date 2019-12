Social • 24 Decembrie 2019 • 13:04 13:04 Lectura de un minut

O femeie in varsta de 32 de ani din Iasi si-a omorat iubitul in vasrta de 71 de ani cu ciocanul de snitele, in urma unui conflict. Femeia a anuntat autoritatile de cele intamplate abia dupa sase zile.

Cei doi se aflau sub influenta bauturilor alcoolice cand au inceput sa se certe. Conflictul s-a sfarsit cu moartea barbatului. Femeia a anuntat autoritatile de cele intamplate abia dupa sase zile. Ajunsi la fata locului, procurorii criminalisti au stabilit ca barbatul ar fi decedat in urma cu 48 de ore, dar urmeaza ca acest lucru sa fie stabilit cu exactitate dupa efectuarea necropsiei, potrivit stiripesurse.ro. Cazul a fost preluat de catre Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. Citeste si: De ce a pastrat o femeie cadavrul sotului in congelator timp de 10 ani Femeia urmeaza sa fie internata la Institutul de Psihiatrie Socola, unde medicii urmeaza sa stabileasca daca aceasta a avut discernamant in momentul in care si-a lovit concubinul.

