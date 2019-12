Ion Iliescu considera ca executarea lui Nicolae Ceausescu a fost o "necesitate", in urma careia "au incetat toate confruntarile militare".

"E adevarat ca din punct de vedere rational, ar fi fost bine sa avem o situatie normala, sa se constituie un tribunal, in conditii firesti care sa judece in liniste si cu o anumita distanta. Numai ca situatia era dramatica in tara. Nu aveam timp de asa ceva. De aceea actiunea rapida si organziarea judecatii lui Ceausescu, in conditiile de atunci, unde erau ei. A fost o necesitate pentru a curma pierderile de vieti omenesti, s-a si vazut ca dupa proces si executie au incetat toate confruntarile militare", a declarat Iliescu, potrivit site-ului adevarul.ro.

"Decizia a fost corecta. Si era unica solutie pentru a iesi din aceasta drama si tragedie pentru toti", a mai spus Ion Iliescu.