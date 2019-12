Medici din spitalele din Slatina, Caracal si Bals sunt, luni, in greva japoneza in semn de protest fata de "lipsa unui dialog social" intre Guvern si sindicate pe tema modificarii unor sporuri ce se acorda in sanatate, activitatea nefiind afectata in unitatile medicale.

Vicepresedintele Camerei Federative a Medicilor Olt, medicul Catalin Dudu, a explicat luni, pentru AGERPRES, ca anumitor angajati din sanatate, cum este cazul medicilor dermatologi, le-ar putea scadea veniturile cu circa 2.000 de lei daca unele sporuri ar urma sa fie de 25% din salariul minim pe economie si sa nu mai fie, ca in prezent, de pana la 15% din salariul de baza.

"Astazi e propusa pe ordinea de zi a Guvernului adoptarea unei legi de modificare a OUG114, ordonanta care la un articol prevede si cum vor fi platite anumite sporuri in sanatate. Pe langa administratia publica este si sanatatea afectata, un numar de angajati din sectorul de sanatate ale caror sporuri vor fi calculate la salariul minim pe economie. In conditiile in care sporul este acum, pentru acea categorie, intre 7% si 15% raportat la salariul de baza, va fi 25% din salariul minim pe economie. Lucrul acesta face unii dintre angajati sa castige salarial o suma de undeva pana in 200 de lei, dar face ca altii, cum sunt medicii dermatologi, sa piarda undeva la 2.000 de lei la salariu. (...) Si aici vine problema, ca in momentul in care faci o astfel de lege care afecteaza veniturile unor persoane, trebuie discutate cu partenerii sociali si vazut ce e de facut, cu sindicatele. Ori noi nu am fost intrebati. Nu se tine cont de parerea noastra, motiv pentru care am recurs la masuri de protest, cum este greva japoneza", a spus medicul.

El a mentionat ca greva japoneza este sustinuta de Federatia "Hipocrat", Uniunea Sindicatelor Medicilor "Alianta Medicilor" si Sindicatul "Promedica" si este in desfasurare in spitale din mai multe orase din tara, respectiv la Slatina, Caracal, Bals, din judetul Olt.

Potrivit lui Catalin Dudu, sunt in greva japoneza si medici din Bucuresti, Drobeta Turnu -Severin, Deva, Petrosani, Iasi, Constanta, Suceava, Fagaras.

Citeste si: Orban, replici acide la adresa Gabrielei Firea

Medicul a adaugat ca in situatia in care nu se ajunge la un dialog cu reprezentantii Guvernului, medicii iau in calcul si alte masuri de protest, cum sunt mitingurile si greva.

"Membrii de sindicat, circa 90% dintre medici, sunt in greva japoneza, dar toata lumea este solidara cu cererile noastre. Daca nu se reuseste, se va recurge la alte metode de protest, mitinguri, manifestatii, mergand pana la declansarea unei greve", a conchis Catalin Dudu.