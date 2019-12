Lectura sub un minut

Parintii Alexandrei Macesanu au fost chemati la DIICOT pentru a ridica certificatul de deces al fetei, dar refuza sa il ridice in lipsa cadavrului.

Dupa ultimele informatii oficiale din dosarul Caracal, parintii Alexandrei au fost chemati la DIICOT pentru ridicarea certificatului de deces.

Prcurorii incearca sa grabeasca procedurile, dat fiind faptul ca trebuie sa trimita dosrul in judecata. In caz contrar, Gheorghe Dinca va fi pus in libertate, potrivit antena3.ro.