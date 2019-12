Social • 23 Decembrie 2019 • 11:11 11:11 Lectura de un minut

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a transmis o atentionare cod galben de viscol si strat consistent de zapada in zona montana inalta. In cea mai mare parte a tarii vor fi ploi in general moderate cantitativ, precipitatii mixte si intensificari ale vantului.

In intervalul 23 decembrie, ora 20:00, pana pe 25 decembrie, ora 10:00, meteorologii anunta cod galben de viscol si strat consistent de zapada in zona montana inalta. "La munte vor predomina ninsorile, la inceput in zona inalta, iar din dupa-amiaza zilei de marti (24 decembrie) si la altitudini mai joase. In special pe creste, se va depune strat de zapada, mai consistent in Carpatii Meridionali si Occidentali si vor fi rafale ale vantului de peste 80-90 km/h. Zapada va fi viscolita si spulberata, iar vizibilitatea va fi redusa semnificativ. In intervalul 23 decembrie, ora 10:30 – 26 decembrie, ora 20:00, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Citeste si: Cod GALBEN de ceata in cinci judete, vineri seara In cursul zilei de luni, 23 decembrie, ploile vor fi mai frecvente in vest, nord-vest si centru unde local, indeosebi la deal si la munte, se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi 20-30 l/mp. Din noaptea de luni spre marti (23/24 decembrie) in Maramures si Transilvania se vor semnala precipitatii mixte, apoi vor predomina ninsorile. Local si temporar, vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 50-60 km/h", potrivit ANM. Citeste si: Cod GALBEN de ninsori si viscol, pana sambata dimineata

