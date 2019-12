Premierul Ludovic Orban a afirmat duminica ca "numai vinovatii vor sa ascunda adevarul" referitor la Revolutia Romana si totodata "vor uitarea" crimelor din acele zile.

Prezent la vernisajul expozitiei de fotografie "Revolutia romana. 30 de ani de libertate", seful Guvernului i-a omagiat pe cei ce au luptat la Revolutie. "Cei care au trait Revolutia romana din 1989 stiu ce au trait, ce au gandit, de ce au iesit pe strazi, de ce si-au riscat viata zi si noapte in fata gloantelor. Aceste imagini ne arata cine sunt oamenii, cei mai multi anonimi, care au deschis o noua epoca in istoria tarii. Pe ei trebuie sa ii punem in panteonul national", a aratat seful executivului.

Orban a subliniat, in context, necesitatea aflarii adevarului in ceea ce priveste evenimentele din decembrie 1989.

"Lor, precum si generatiilor tinere le datoram adevarul si nu ne vom da in laturi de la aceasta datorie iar vocilor care cer sa intoarcem spatele adevarurilor revolutiei le raspund foarte raspicat: numai vinovatii vor uitarea unor asemenea crime, numai vinovatii vor sa ascunda adevarul. Romania vrea sa ramana de partea adevarului si a dreptatii, vrea sa onoreze eroii din decembrie 1989, atat prin gesturi simbolice cat si prin fapte. Dorim sa le facem dreptate", a argumentat premierul.

Expozitia "Revolutia romana. 30 de ani de libertate" de la Ateneul Roman cuprinde fotografii din arhiva Agerpres, ce documenteaza evenimentele din decembrie 1989, vernisajul fiind urmat de un concert sustinut de Orchestra si Corul Filarmonicii "George Enescu".