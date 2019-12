Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii in general moderate cantitativ, predominant ninsori la munte si intensificari ale vantului, valabila de duminica, ora 20:00, pana marti seara, ora 20:00.

"In intervalul mentionat, va ploua temporar in cea mai mare parte a tarii. Ploile vor fi mai frecvente in vest, nord-vest si centru unde local, indeosebi in zonele de deal, se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi 20-30 l/mp. Din noaptea de luni spre marti (23/24 decembrie) in Maramures si Transilvania si trecator in nordul Moldovei si Dealurile Crisanei se vor semnala si precipitatii mixte.

Vantul va avea intensificari locale si temporare in majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari (in general de 55-60 km/h) in regiunile sud-vestice si pe spatii mai restranse in centrul teritoriului, iar in noaptea de duminica spre luni cu precadere pe litoral si in bazinul vestic al Marii Negre.

In zonele montane, treptat, incepand din seara de luni, 23 decembrie, vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada, mai consistent in Muntii Banatului si vestul Carpatilor Meridionali. In special pe creste, vor fi rafale ale vantului de peste 80-90 km/h, ninsoarea va fi viscolita, iar temporar vizibilitatea va fi redusa", informeaza ANM.