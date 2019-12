"Afirmatia fostului presedinte Ion Iliescu, potrivit careia «este momentul sa incetam sa cautam vinovati» este o jignire care intineaza memoria eroilor", a scris USR pe pagina de Facebook.

"In urma cu 30 de ani, ziua de 22 decembrie a fost inceputul sfarsitului dictaturii lui Nicolae Ceausescu. Strigatele oamenilor care cereau 'Libertate' si 'Vrem o tara libera' se auzeau pe strazile Capitalei, multe erau acoperite de sunetele gloantelor.

Fara curajul tinerilor din Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si multe alte orase din tara, astazi Romania nu ar fi fost libera.

De trei decenii, familiile a cel putin peste 1.000 de romani continua sa caute raspunsuri despre cine sunt vinovatii pentru pierderea celor dragi, care au rescris istoria tarii. Pedepsirea vinovatilor inca treneaza, si in fiecare an, in apropierea Craciunului asteptam un verdict care sa aduca liniste in vietile multor familii.

La trei decenii de libertate, tara noastra nu este pe deplin vindecata de trauma trecutului. Avem nevoie de adevar. Ascunderea lui inseamna perpetuarea starii de minciuna despre trecutul istoric. De aceea consideram ca afirmatia fostului presedinte Ion Iliescu, potrivit careia «este momentul sa incetam sa cautam vinovati» este o jignire care intineaza memoria eroilor.

A nu cauta vinovatii inseamna a uita. A uita inseamna a tine in intuneric amintirea unei natiuni prin diminuarea faptelor eroice a mii de oameni care si-au dat viata pentru ca noi sa avem astazi libertate.

Sa nu uitam niciodata strigatele de libertate ale eroilor din 1989, pentru a fi pe deplin constienti de valoarea libertatii pe care o avem astazi", a scris USR pe Facebook.