Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, sustine ca sunt multe lucruri neclare cu privire la Revolutia Romana din Decembrie 1989, fiind "de datoria magistratilor sa faca lumina" in privinta acelor evenimente.

Intrebat, duminica, daca i se pare ca s-a facut dreptate in cei 30 de ani care au trecut de la Revolutie, Marcel Vela a raspuns: "Nu".

"Nu ma pronunt cu privire la justitie, dar vreau sa spun ca mai sunt multe lucruri neclare cu privire la Revolutie, si este de datoria magistratilor sa faca lumina", a adaugat ministrul.

Raspunzand unei intrebari referitoare la Gelu Voican Voiculescu, Vela a afirmat ca nu ar trebui ca cei trimisi in judecata, mai ales in dosarul Revolutiei, sa detina o functie de demnitate publica, Voican Voiculescu, fiind director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD).

"Sincer nu mi se pare corect. Adica, din punctul meu de vedere, ca fost acuzator al multor fapte ale domnului in cauza ca revolutionar, si acum ca ministru al Afacerilor Interne, cred ca cei care au anumitre probleme, care sunt trimisi in judecata, nu ar trebui sa ocupe functii de demnitate publica la acest nivel, mai ales cu privire la un subiect important pentru Romania, asa cum este Revolutia din Decembrie 1989. Evident ca nu eu trebuie sa decid acest lucru, dar populatia, romanii, institutiile, presa si probabil si in viitor se va analiza tot ceea ce tine de acest aspect", a subliniat ministrul de Interne, care a participat la o ceremonie de depunerea de coroane la monumentul eroilor cazuti la Revolutia din decembrie 1989, potrivit Agerpres.