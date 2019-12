Andrei Caramitru ii da replici acide lui Ion Iliescu, acuzandu-l ca a omorat oameni la Revolutie si la Mineriada si sustine ca el si Gelu Voican Voiculescu ar fi trebuit sa fie in puscarie, "nu pe strada si in vile si cu sinecuri si pensii speciale".

"Iliescu e foarte trist ca nu e posibila o reconciliere si spune ca violenta a rea.

Mai criminalule - nu poti tu cere reconciliere cand ai omorat o mie de oameni la revolutie, cand ai omorat oameni la mineriada, cand ai organizat prin FSN-ul si PSD-ul tau distrugerea si furtul tarii. Nu poti.

Si nu ai voie sa vorbesti tu despre violenta. Tu care ai organizat atata violenta. Da - nu e frumos ca un batran i-a dat cu carja in cap lui Voican KGB Voiculescu. Dar nu uita ca - exact acolo - minerii chemati si organizati de tine au rupt in bataie si au omorat oameni nevinovati. Exact acolo. Oamenii aia erau nevinovati. Voican si cu tine sunteti insa vinovati. Si trebuia sa fiti in puscarie. Nu pe strada si in vile si cu sinecuri si pensii speciale", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.