Ana Birchall, fostul ministru al Justitiei, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Libertatii Romaniei.

"22 decembrie – Ziua Libertatii Romaniei

Pe 22 decembrie, in fiecare an, este marcata Ziua Libertatii Romaniei, in amintirea Revolutiei de la 1989, care a dus la inlaturarea regimului comunist. Simbolic, data de 22 decembrie poate fi considerata prima zi a democratiei romanesti postcomuniste.

Se cuvine ca, in fiecare an, inaintea sarbatorilor de iarna, sa ne amintim si sa cinstim jerfta eroilor fara de care Revolutia romana din 1989 nu ar fi avut loc, iar tara in care traim nu ar fi fost una libera si occidentala.

Romania democratica de astazi, o Romanie libera si europeana, cu cetateni ale caror drepturi si libertati sunt respectate si garantate de Constitutie isi datoreaza existenta Revolutiei din decembrie 1989 si sacrificiului suprem al eroilor cazuti in lupta pentru libertate.

Citeste si: Nastase: Obiectivul lui Iohannis este distrugerea unui partid ales...

Este un moment de reflectie si sobrietate datorat eroilor care prin sacrificiul lor au facut posibil ca Romania sa respire aerul libertatii.

Este datoria noastra sa pastram vie in memorie si in suflet amintirea celor care s-au sacrificat pentru viitorul copiilor nostri in decembrie 1989 si sa ne asiguram ca drumul parcurs catre valorile occidentale este unul ireversibil", a scris Ana Birchall pe pagina sa de Facebook.