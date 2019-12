Dan Barna a participat la evenimentul de comemorare a victimelor Revolutiei de la Piata Universitatii, constatand "cu amaraciune" ca reprezentantii conducerii Camerei Deputatilor au lipsit de la eveniment si au trimis o coroana de flori, "asa cum trimiti flori la un eveniment de care nu iti pasa".

"Am depus astazi o coroana de flori la troita din Piata Universitatii, ridicata in memoria martirilor Revolutiei romane. La inceputul saptamanii am participat si la manifestarile timisorenilor dedicate implinirii a 30 de ani de la inceputul revoltei impotriva dictaturii comuniste.

Este esential, pentru prezentul si viitorul nostru de natiune, ca in mintile si sufletele noastre sa fie mereu prezenti oamenii care au iesit in strada in 1989.

Am avut si azi ocazia sa stau de vorba pe indelete cu revolutionari si membri ai familiilor celor cazuti atunci. E multa amaraciune, durere si nedreptate in povestile lor. Si stiti prea bine de ce.

In alta ordine de idei, am constatat cu amaraciune absenta reprezentantilor conducerii Camerei Deputatilor care au trimis formal o coroana, asa cum trimiti flori la un eveniment de care nu iti pasa.

Citeste si: Vela: Imi cer scuze pentru greselile unor indivizi care nu au facut...

Ar fi trebuit sa stie, macar acum, 30 de ani mai tarziu ca respectul e un verb. Se practica nu se presupune.

Fiind singurul prezent, am pasit in spatele coroanei trimisa de Camera, din consideratie pentru ideea de Parlament si din datorie morala profunda pentru martirii Revolutie", a scris pe Facebook Dan Barna.