Gelu Voican-Voiculescu a fost atacat in Piata Universitatii de revolutionarii care participa la evenimentele cu ocazia Revolutiei.

UPDATE 13:48 Jandarmeria Capitalei vine cu precizari dupa incidentul produs, sambata, in Piata Universitatii, unde a fost agresat directorul general al Institutului Revolutiei, Gelu Voican Voiculescu, afirmand ca se fac demersuri in vederea identificarii agresorului.

"Incidentul s-a produs in Piata Universitatii la o activitate de comemorare a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989. La ora 12:15, pe timpul slujbei religioase, o persoana a fost lovita cu un obiect in zona capului. In acele momente de imbulzeala, a fost necesara interventia fortelor de ordine, prezente pentru asigurarea masurilor de ordine publica, pentru a-l scoate din zona pe cel accidentat. La acest moment, se fac demersuri in vederea identificarii agresorului", mentioneaza sursa citata.

Gelu Voican Voiculescu a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii, dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat.

Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata, la Troita din Piata Universitatii, dedicata victimelor Revolutiei din Decembrie 1989 pentru a lua parte la ceremonia religioasa de comemorare a celor care au cazut la evenimentele din urma cu 30 de ani, potrivit Agerpres.

Citeste si: Barna: Am constatat cu amaraciune absenta reprezentantilor Camerei...

Gelu Voican-Voiculescu a fost asaltat de revolutionarii care i-au reprosat ca nu are ce cauta acolo.

Unul dintre revolutionari i-a spart capul, lovindu-l cu o carja. Individul a fost ridicat apoi de catre jandarmi.

Voiculescu a refuzat ingrijirile cadrelor medicale aflate la fata locului, desi ii curgea sange din locul in care a fost lovit, potrivit antena3.ro.