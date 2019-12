Concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane, care urma sa se desfasoare in Piata George Enescu din Capitala, duminica, a fost anulat dupa ce mai multi artisti au refuzat sa concerteze sau s-au retras.

"Am fost in Piata George Enescu sa vad daca au montat ceva. Echipa care trebuia sa monteze scena, plecase cu cateva minute inainte. Camioanele nu au mai ajuns.

Angajatii de la Compania Parking erau la datorie, dupa ce au fost sunati aseara sa vina la munca.

Cred ca este timpul ca NOI cetatenii sa fim cetatenii liberi pentru care au luptat si au murit Eroii din ‘89.

Avem obligatia sa aflam adevarul acum, chiar daca trebuia sa-l stim din '90 si sa-i punem la treaba pe cei care au in fisa postului, aflarea adevarului.

Au fost urmasi, revolutionari care au spus, dar nu au fost ascultati.

Va Multumesc tuturor celor care ati reactionat imediat, artistilor care s-au retras, cu mentiunea ca trebuie sa se informeze mai bine, si colegilor civici din Rezistenta, Geeks for Democracy, Initiativa Romania, Freedom House, Coruptia ucide si Asociatia '21 Decembrie 1989'", a scris pe Facebook Marian Raduna, reprezentantul a doua dintre grupurile civice contestatare ale festivitatii.

Printre artistii care s-au retras se numara si Trupa VUNK si Andra, potrivit digi24.ro.

Trupa VUNK a anuntat pe pagina sa de Facebook ca nu va participa la acest eveniment.

"Duminica, 22 dec, VUNK ar fi trebuit sa cante in Piata George Enescu la evenimentul '30 de ani de libertate', concert pe care il consideram un omagiu adus victimelor Revolutiei din ‘89. In urma detaliilor despre eveniment care au ajuns la noi in ultimele ore am constatat ca scopul acestuia e mai putin clar decat credeam noi. Anuntam pe aceasta cale retragerea VUNK de la evenimentul organizat de Institutul Revolutiei Romane.", a scris VUNK pe Facebook.

Acest concert, care trebuia sa aiba loc duminica, condus de Ion Iliescu si de Gelu Voican-Voiculescu, a fost contestat de mai multe grupuri civice.

Pe lista artistilor invitati sa concerteze se aflau: Holograf, Vunk, Andra, Corina Chiriac, Irina Loghin, Gabriel Dorobantu, Mioara Velicu sau Horia Moculescu.