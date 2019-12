Fostul premier Victor Ponta sustine ca se bucura ca nu a votat Guvernul PNL, intrucat Sanatatea si Educatia, prioritatile absolute ale societatii romanesti, sunt tratate in bataie de joc de catre Guvern.



"Sanatatea si Educatia sunt prioritatile absolute ale societatii romanesti; si ambele sunt tratate in bataie de joc de catre Guvern - de la ambele domenii in 2020 se TAIE sumele alocate de la Buget - in ambele domenii se dau ordonante de urgenta la sfarsitul anului fara nicio dezbatere si fara nicio explicatie!

Ma bucur ca NU am votat Guvernul PNL - Orban/ ma bucur ca nu am acceptat functii si sinecuri in schimbul votului si al obligatiei de a 'inchide ochii'! Ma bucur ca nu sunt nici complice nici vinovat de ceea ce vedem toti ca se intampla!

Cred insa ca dezamagirea celor care chiar au crezut ca se vor schimba lucururile in bine va creste! Si ProRomania trebuie sa construiasca alternativa!", a scris Ponta pe Facebook.