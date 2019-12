"Laura Codruta Kövesi este castigatoarea premiului Romania Europeana 2019 al ICDE!

Este cel mai cunoscut procuror roman. A fost cel mai tanar Procuror General din istoria Romaniei, pozitie ocupata timp de doua mandate. A demarat o campanie notabila de confiscari ale produsului infractiunilor.

A fost procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In timpul mandatelor ei, mii de oameni politici, de afaceri, magistrati, politisti si functionari au fost investigati si condamnati pentru coruptie. DNA a devenit o institutie de incredere pentru marea majoritate a romanilor.

A rezistat atacurilor televiziunilor patronate de infractori. A rezistat santajelor din partea unor spioni straini. A castigat actiunile disciplinare care i s-au intentat.

Citeste si: Noul Peugeot 208 a castigat titlul masina anului 2020 in Romania

A fost premiata de conducatori de state si de ambasade, laudata de ONG-uri si de presa internationala, recunoscuta de Universitati de prestigiu ca personalitate de marca pe plan international.

A obtinut pozitia de sef al Parchetului European prin merite proprii si in ciuda opozitiei rusinoase si nedemne a coalitiei guvernamentale PSD-ALDE, in campanie antieuropeana si, in fond, antinationala. Victoria ei reprezinta o premiera in istoria Uniunii Europene, cand promovarea unui cetatean este boicotata de guvernul tarii sale prin utilizarea parghiilor statale interne si internationale.

Este un lider al luptei impotriva coruptiei. A devenit un model de profesionalism pentru sute de magistrati. A inspirat mii de tineri si a motivat sute de mii de cetateni in a sustine justitia, anticoruptia si democratia.

Este un model de consecventa, tenacitate si tarie. A convins ca lupta impotriva coruptiei poate fi castigata - Consiliul Director al Asociatiei Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana (ICDE)", se arata pe pagina de Facebook a ICDE.