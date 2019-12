Social • 25 Decembrie 2019 • 10:03 10:03 Lectura sub un minut

Vechea generatie Porsche 911 (denumita intern 991) a fost lansata pe piata in 2011. In tot acest timp, modelul a fost produs in 233.540 de unitati, un record pentru gama 911.



La finalul anului trecut, Porsche a prezentat noua generatie 911 (denumita intern 992). Modelul constructorului german pastreaza caracteristicile estetice ale predecesorilor sai, dar pluseaz la interior si tehnologie. Citeste continuarea pe automarket.ro.

