Noul PEUGEOT 208 a fost desemnat „Masina Anului 2020 in Romania” de catre Asociatia Presei Auto din Romania. Este pentru prima data in istoria competitiei cand PEUGEOT castiga marele titlu. Noul PEUGEOT 208 a intrat in marea finala alaturi de alti cinci competitori si a castigat titlul cu 200 de puncte, la 69 de puncte distanta de locul secund. Locul doi a fost ocupat de Kia XCeed cu 131 de puncte, podiumul fiind completat de catre Opel Corsa cu 119 puncte.



Testarea masinilor s-a desfasurat la Academia Titi Aur, o locatie traditionala a competitiei „Masina Anului in Romania”. Cele sase modele finaliste au fost selectate in prealabil de juriul competitiei din peste 30 de modele lansate anul acesta pe piata din Romania, eligibile conform criteriilor competitiei. Cele sase finaliste au fost: Kia XCeed, Opel Corsa, PEUGEOT 208, Renault Clio, Skoda Kamiq si Toyota Corolla. Programul de testare a modelelor finaliste a inclus atat deplasarea pe drumurile publice, cat si proceduri specifice de manevrabilitate, dinamica si siguranta organizate pe pista Academiei Titi Aur. “Castigarea titlului de Masina Anului 2020 in Romania este o onoare si o recunoastere reala pentru noul model PEUGEOT 208. Aceasta recunoastere vine intr-un moment important al marcii. Odata cu lansarea noului PEUGEOT 208, marca PEUGEOT face un pas important in fata prin tranzitia catre vehicule cu emisii reduse. PEUGEOT propune astfel prin lansarea noului model PEUGEOT 208 o viziune ambitioasa asupra viitorului: #UNBORINGTHEFUTURE.”, a declarat Andrei IACOB, CEO Trust Motors, importator oficial PEUGEOT, Citroen si DS in Romania. Citeste si: Laura Codruta Kovesi, castigatoarea premiului Romania Europeana... “Sunt mandru si imi face o deosebita placere faptul ca noul PEUGEOT 208 a castigat titlul Masina Anului 2020 in Romania. Este un titlu de prestigiu decernat de un juriu format din jurnalisti experimentati. Prin aceasta distinctie de renume, Noul PEUGEOT 208 dovedeste angajamentul marcii PEUGEOT de a propune un vehicul avangardist si atractiv, la cel mai inalt nivel tehnologic pe piata auto. Acest titlu este o recunoastere a platformei care ofera clientului posibilitatea de a alege intre motorizarea termica sau 100% electrica.”, Jean-Philippe IMPARATO, Executive Vice President PEUGEOT Brand NOUL PEUGEOT 208 - #UNBORINGTHEFUTURE Noul PEUGEOT 208 este o aparitie spectaculoasa pe segmentul sau. Modelul este oferit inca de la lansare cu motorizari pe benzina si diesel, dar si intr-o varianta electrica. Designul elegant si dinamic este completat de tehnologiile inovatoare prezente la bord (PEUGEOT i-Cockpit ® 3D cu head-up display, volan compact si ecran tactil), ce promoveaza ergonomia. Sistemele de asistenta la condus propuse de noul PEUGEOT 208 sunt rezervate in mod obisnuit segmentelor superioare. Pretul de lansare al noului PEUGEOT 208 porneste de la 12.800 euro, TVA inclus – oferta de lansare, corespunzatoare versiunii ACTIVE PureTech 75. Citeste si: USR: Fondurile UE pentru saracie extrema, nefolosite de Romania

