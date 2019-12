Doua persoane decedate au fost tinute timp de doua zile in magazia de lemne a unei biserici din comuna Urechesti, judetul Vrancea.

Sora uneia dintre persoanele decedate a declarat ca preotul baga in magazia de lemne persoanele sarace, iar pe cele bogate la baga intr-o camera. Dupa ce i-a reprosat preotului acest lucru, acesta a amenintat ca nu va mai face inmormantarea.

"L-a tinut pe fratele meu decedat la soare, apoi l-a bagat intr-o magazie de lemne, impreuna cu un alt mort. El are o camera unde depune mortii, anul trecut mi-a murit un frate, l-a bagat tot la magazie. Nu suntem singurii, a mai facut si cu altii la fel, pe saraci ii baga in magazie, pe bogati in camera. Pe mine m-a amenintat ca nu-l mai ingroapa, s-a suparat deoarece a aparut filmarea. Totusi filmarea nu a pornit de la noi. Parintele este barfitor, se uita prin casele oamenilor si apoi povesteste, nu am nimic cu el personal, nu vreau decat sa nu li se mai intample si altora ce mi s-a intamplat mie", a spus Mihaela Icovoiu pentru Mediafax, citata de digi24.ro.

Primarul comunei Urechesti a luat atitudine si l-a sunat pe preot pentru a rezolva situatia.

"Sunt oripilat de ce am vazut, ma refer la imaginile cu mortul depus in magazia de lemne. L-am sunat pe preot si l-am rugat sa nu mai foloseasca magazia de lemne, indiferent daca sunt saraci sau bogati", a spus primarul comunei.

Primarul comunei Urechesti a spus ca persoanele din magazia de lemne munceau la o moara si au murit din cauza saraciei, extenuarii si bauturii.

"Acolo mai este o problema cei doi morti depusi in magazia de lemne si inca unul au lucrat la o moara. Acolo muncesc mult, pe bautura, nu stiu daca primesc mancare, i-am vazut pe camere in timp ce cautau chistoace pe strada. Este pacat, muncesc mult si mor de tineri", a spus primarul.