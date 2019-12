O romanca in varsta de 50 de ani a fost acuzata ca a luat ajutor social, desi lucra ca inrijitoare in Torino, Italia, si a castigat, pe parcursul a patru ani, 140.000 de euro.

Garda Financiara italiana a descoperit ca femeia a castigat aproximativ 140.000 de euro, in ultimii patru ani, lucrand ca ingrijitoare in mai multe orase din Torino.

Femeia nu a declarat banii la fiscul italian, transferand banii castigati in mai multe conturi bancare din Romania, potrivit stirileprotv.ro.

In tot acest timp, femeia a beneficiat si de "venitul de cetatenie", un fel de ajutor social, in valoare de aproximativ 780 de euro, pe care statul italian il ofera cetatenilor care se afla sub pragul de saracie.

Procuratura din Torino a fost instiinatat de aceasta infractiune de catre reprezentantii Garzii Financiare.

Femeia este acum nevoita sa returneze statului toti banii primiti din ajutorul social.