Chiar daca iarna pare un anotimp de basm, cu zapezi, sarbatori si familia extinsa reunita, nu este chiar preferata tuturor. Mai ales daca frigul iti este inamic si mai ai si probleme de sanatate care se agraveaza in anotimpul rece.



Si pentru ca pielea este cea mai expusa iarna, trecem in revista cateva afectiuni care tind sa se agraveze in acest anotimp si ce poti face pentru a le tine sub control.

Dermatitele

Dermatitele sunt afectiuni inflamatorii cutanate si afecteaza o mare parte din populatie. Fie ca vorbim despre dermatita atopica sau despre cea seboreica, acestea isi intensifica simptomele in sezonul rece. Pielea atopica se caracterizeaza printr-o uscaciune persistenta, care impiedica stratul superficial al epidermei sa-si indeplineasca functia de aparare. Astfel, la nivelurile mai profunde ale acesteia pot sa ajunga microbi si alergeni.

Dermatita atopica apare ca urmare a unei predispozitii genetice si presupune o sensibilitate crescuta la elemente din mediu, de altfel inofensive, care duc, in timp, la reactii alergice. Desi afecteaza mai ales copiii, aceasta poate sa apara la orice varsta si se poate exacerba in conditii de frig.

Ca sa te protejezi evita expunerea prelungita la temperaturi scazute, foloseste creme hidratante dermatocosmetice, evita baile cu apa fierbinte si poarta imbracaminte de bumbac, pentru ca fibrele sintetice pot accentua simptomele dermatitei.

Pernioza

Ca afectiune de sine statatoare, pernioza este cauzata de o predispozitie genetica. Se declanseaza la temperaturi apropiate de zero grade si se prezinta sub forma unor leziuni cutanate inflamatorii de culoare violeta, dureroase, localizate cel mai frecvent la nivelul degetelor mainilor si picioarelor, nasului si urechilor, dar pot aparea pe orice parte a corpului expusa la frig. Leziunile se vindeca in cateva saptamani, dar din cauza durerii resimtite de persoana afectata produc un disconfort care afecteaza viata de zi cu zi.

Pentru ca pernioza poate fi un raspuns vascular anormal la expunerea la frig, deci o afectiune de sine statatoare, dar si un simptom al unor boli mult mai grave, un consult medical este absolut necesar, pentru ca in functie de diagnostic va fi prescris si tratamentul.

Modalitatile prin care te poti proteja, atunci cand pernioza nu este un simptom al altei afectiuni sunt: evitarea expunerii la temperaturi scazute, purtarea de imbracaminte adecvata sezonului si chiar renuntarea la fumat, daca ai acest viciu.

Urticaria la frig

Apare in zonele expuse la frig: fata, maini, gat sub forma unor zone eritematoase (cu roseata) insotite de prurit puternic (mancarime) sau chiar de senzatia de arsura. In unele cazuri aceste manifestari pot aparea si la expunerea tegumentului la apa rece, in orice anotimp sau la o diferenta de temperatura de doar cateva grade.

Fiind o forma de alergie, urticaria la frig trebuie diagnosticata de un medic dermatolog, asa ca, daca experimentezi simultan simptome precum eruptii cutanate pruriginoase, dificultati de respiratie sau chiar palpitatii, mergi la un consult de specialitate.

In mod normal, manifestarile dispar treptat dupa ce intri la caldura, dar sunt cazuri in care aceasta afectiune poate duce la reactii alergice severe si chiar la soc anafilactic.

Odata diagnosticata aceasta afectiune, antihistaminicele prescrise de medic te pot ajuta sa previi episoadele severe de urticarie la frig. Te mai poti proteja purtand haine termoizolante, folosind creme foarte hidratante si consumand multe lichide la temperatura camerei.

Pentru a trece cu bine peste iarna, mai ales daca stii ca ai probleme dermatologice care se accentueaza la frig, protejeaza-te corespunzator si evita sa te expui foarte mult la temperaturi negative.