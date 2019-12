Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, anunta ca DIICOT a solicitat familiei sa ridice certificatul de deces pe numele fetei. El a tinut sa precizeze ca familia nu va ridica un astfel de document.



"Nu ridicam certificatul de deces! Dragi romani, pentru ca ridicolul si abuzul justitiei romane sa fie maxim, DIICOT a cerut familiei mele sa vina sa ridice certificatul de deces pe numele Alexandrei, ingerului nostru si al multor romani. Si asta in timp ce familia Dinca, complice la rapirea Alexandrei este libera si derbedeul de Daniel Dinca este liber sa faca orice, eventual sa si omoare. Decizia familiei mele dupa ce ne-am consultat la rece nu la cald este una foarte clara: Nu vom ridica acest certificat.

Cumpanasu: Nu recunoastem decesul Alexandrei in acel butoi

Probele prezentate pana acum sunt indirecte, putine si cu marii dubii(raportul INML). Ceea ce ne deranjeza cel mai mult este lipsa oricaror precizari cu privire la CINE l-a emis! Si cand. Luni, 23 Decembrie (bine ca nu ne-au chemat in ziua de Craciun...) vom da o declaratie clara prin care refuzam sa ridicam un astfel de document fara corpul Alexandrei, cu o analiza INML pe care am dovedit-o deja impotriva propriilor norme, standarde, termene. Mai mult decat atat fara ca Alexandra sa fie cautata de DIICOT si sa fie investigata temeinic pista traficului de persoane desi exista foarte multe probe in acest sens!", a scris Cumpanasu pe Facebook.