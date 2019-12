375 milioane de euro, adica 85% din totalul fondurilor din Programul Operational pentru Persoane Dezavantajate, stau in sertarele ministerelor de aproape 3 ani – intr-o tara cu o treime din populatie aflata in risc de saracie (penultimul loc din UE), arata reprezentantii USR.



"Eurodeputatul Cristian Ghinea (USR-PLUS) atrage atentia ca Programul este practic blocat de aproape 3 ani si a fost distrus de incompetenta guvernantilor din aceasta perioada.

Programul Operational pentru Persoane Dezavantajate (POAD 2014-2020) este gandit de Uniunea Europeana pentru a da o mana de ajutor celor mai nevoiasi si are in total 518 milioane euro alocate pentru Romania. Numai 15% au fost cheltuite pana acum.

'Pana in 2016, Programul a fost folosit de Guvernele PSD pentru a mai umfla pomenile electorale. Prin urmare, erau distribuite pachete cu alimente, dupa voia primarilor. Aproape tuturor care voiau, fara a tinti saracia extrema. Dimpotriva, cei mai vulnerabili, adica oameni fara locuinte, femei fugite de violenta domestica, copii fara CNP, erau exclusi', spune Cristian Ghinea.

Sunt aproximativ 500.000 de persoane aflate in saracie extrema, acestia sunt oamenii care au realmente nevoie de ajutor.

In 2016, Cristian Ghinea impreuna cu echipa de la Ministerul Fondurilor Europene a modificat structura beneficiarilor, pentru a tinti mai bine programul catre persoanele in cel mai mare grad de vulnerabilitate. Cele mai multe masuri introduse in 2016 au fost ignorate, aplicate prost sau vesnic amanate.

Analiza detaliata despre acest program si solutiile pentru folosirea cu impact real a fondurilor, poate fi consultata aici: pe platforma otaracaafara.eu.

Recent, dupa o lunga perioada fara informatii oficiale despre program, Guvernul a anuntat ca a fost trimisa o cerere de plati la Comisia Europeana de 59 milioane euro, pentru a evita dezangajarea fondurilor.

'Solicitam Ministrului Marcel Bolos sa prezinte situatia la zi a programului dedicat persoanelor defavorizate (POAD). Cati oameni au primit, cate pachete, cate mese calde – in acest an, in contul acestei cereri de rambursare de 59 milioane euro', transmite Cristian Ghinea.

De asemenea, eurodeputatul USR-PLUS face apel la Guvernul Ludovic Orban sa reia formulele propuse in 2016, care au fost negociate cu Comisia Europeana si sunt parte din program. Ar fi, pana la urma, o dovada de respect si consideratie pentru oamenii care au nevoie de ajutor", se arata intr-un comunicat al USR.