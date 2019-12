Social • 23 Decembrie 2019 • 10:00 10:00 Lectura de un minut

Momentele de rasfat sunt indispensabile pentru orice persoana. Produsele cunoscutului brand Beauty Jar sunt un adevarat omagiu adus corpului. Produsele cosmetice sunt concepute pe baza de ingrediente naturale, astfel incat sa ingrijeasca pielea corpului in cel mai delicat mod. Compania creeaza sampoane si geluri de dus, scrub-uri exfoliante, saruri si bombe de baie. Remediile cosmetice sunt extrem de variate, in functie de aromele incredibile si compozitie. Toate produsele sunt fabricate in Letonia si sunt total naturale. Un aspect important este ca nu contin SLS si parabeni, astfel nu provoaca alergii sau iritatii.



Fiind in pragul sarbatorilor de iarna, produsele Beauty Jar pot servi drept cadou ideal pentru cei dragi. Varietatea de remedii de ingrijire sunt potrivite pentru femei, barbati, dar si copii. Produsele pentru par, cum ar fi sampoanele, balsamurile, spray-urile sau mastile au o compozitie naturala, ce protejeaza firele de par de actiunea aparatelor termo, razelor UV sau factorilor externi negativi. Gama de produse pentru corp include geluri, scruburi, sapunuri, creme si uleiuri pretioase. Toate acestea contribuie la ingrijirea aprofundata a pielii. Sarea de baie este un produs deosebit al companiei, deoarece poate fi gasita intr-o varietate deosebita. Produsele pentru fata se remarca prin creme, masti, scrub-uri si solutii demachiante de inalta calitate. Printre cele mai populare produse se numara bombele de baie, preferate in mod deosebit de catre copii. Pe langa culorile si mirosurile deosebite, bilele de baie au diverse beneficii asupra mintii, organismului si pielii. Formulele concepute pe baza de uleiurile esentiale imbunatatesc aspectul pielii, hidratand si imbunatatind stratul epidermic. Efectul efervescent are o actiune anti-imbatranire, minimizand porii. Pe langa placerea de a face o baie fierbinte si mirositoare, bombele relaxeaza muschii, accelerand metabolismul si eliberand organismul de stresul zilnic. Efectul de aromaterapie este benefic atat pentru starea fizica, cat si pentru cea psihica. Datorita sortimentului bogat pentru intreaga familie, produsele de la Beauty Jar sunt un cadou ideal pentru oricine. Remediile cosmetice vor fi pe placul tuturor. Gama de produse este conceputa pentru toate tipurile de ten, oferind grija si actiune zilnica. Compania se remarca prin calitatea si eficacitatea produselor naturiste. Un mare avantaj sunt mirosurile extraordinare, care rezista intreaga zi. Citeste si: Toxiinfectia alimentara: 5 tipuri de produse care o pot produce

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.