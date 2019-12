Angajatii care se simt apreciati intr-o companie vor tine cont si de doza de incredere pe care angajatorul le-o ofera. Aceasta se oglindeste in cultura de la locul de munca si, daca o transmiti prin cat mai multe cai, angajatii vor ramane fideli companiei.



Insa, atunci cand gradul de incredere pe care angajatorul il are fata de angajati este mai scazut, apar si problemele. Iata cum poti sa-i faci sa vada cata incredere le acorzi:

Aproba munca de acasa

Unul dintre beneficiile mult ravnite de angajatii tineri este munca de acasa sau de la distanta. Persoanele care cauta un job ce faciliteaza acest aspect se asteapta sa poata lucra de acasa cel putin patru-cinci zile pe luna, pentru a se bucura de timpul petrecut in afara peretilor biroului. Pentru o astfel de initiativa va trebui sa ii echipezi pe angajati cu un laptop second hand pe care sa-l poata lua acasa in zilele respective. Un astfel de laptop este o alegere potrivita pentru ca ofera aceleasi beneficii ca un calculator nou, dar te va scuti de cheltuieli in plus la implementarea acestei idei. Foloseste-te de beneficiile muncii de acasa pentru a atrage viitori angajati si asculta recomandarile celor care lucreaza deja in compania ta. Nu face greseala de a-i ignora pe angajati atunci cand cer un astfel de beneficiu, pentru ca nu vei reusi decat sa-i indepartezi si sa le arati ca nu ai suficienta incredere in eforturile pe care le depun.

Ofera-le sprijin

Atunci cand se lovesc de o problema sau au nevoie de un sfat care sa-i ajute in rezolvarea unei dileme, angajatii vor astepta o reactie din partea ta. Sprijinul poate fi oferit prin feedback constructiv, care nu ascunde adevarul, dar nici nu il jigneste pe angajat. Atunci cand acesta vine la tine pentru a-l indruma, nu il face sa se simta vinovat, ci ajuta-l sa-si vada propriile greseli. Sedintele fata in fata sunt metode mai bune decat schimbul de e-mail-uri si te vor ajuta sa construiesti o relatie cu cei care lucreaza in compania ta. Aloca-ti cateva momente din program ori de cate ori vrei sa ai discutii cu angajatii si fa-i sa te considere un mentor, nu un dusman.

Asculta-i mai mult

Vei avea de multe ori tendinta de a vorbi mult si de a asculta putin. Sedintele generale la care participa toti angajatii sunt ocazii potrivite pentru a discuta posibile schimbari, tactici de dezvoltare a afacerii si multe altele. Daca angajatii simt ca nu vrei sa ii asculti si preferi sa ii faci sa execute ordinele, vor fi mai putin motivati sa duca la bun sfarsit initiativele recomandate de tine. O comunicare transparenta va avea efecte pozitive pe termen lung si te va ajuta sa inveti si sa te obisnuiesti cu idei noi, primite de la generatia mai tanara de angajati.

Concentreaza-te pe cultura organizationala

Bunastarea angajatilor la locul de munca trebuie sa fie in topul prioritatilor oricarui angajator. Atunci cand te ocupi de dezvoltarea programelor destinate lor si cand incerci sa stergi linia care desparte pozitiile in ierarhia companiei, vei reusi sa le arati ca iti pasa. Increderea inseamna distribuirea responsabilitatii si incurajarea angajatilor de a se simti parteneri in companie. Arata-le ca sunt apreciati, rasplateste-i pentru munca depusa si ajuta-i sa fie cat mai creativi.

Cativa pasi esentiali in abordarea relatiei angajat-angajator vor ajuta sa le transmiti incredere si sa le demonstrezi ca intreaga cultura a companiei se bazeaza pe astfel de principii puternice.