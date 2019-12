Premierul Ludovic Orban a anuntat la inceputul sedintei de vineri ca bugetarii vor fi liberi pe 27 decembrie si 3 ianuarie, pentru a se face punte cu weekendul.



"Trezoreria va lucra pe 27. Deci nu inchidem trezoreria, asa cum au facut altii", a spus seful Executivului, citat de g4media.ro.

Cele doua zile libere urmeaza sa fie recuperate ulterior, pana la 31 ianuarie 2020.

Totodata, prevederile nu se aplica in cazul locurilor de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta din pricina caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

In egala masura, prevederile “nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 si nici participantilor in aceste procese”.