Dan Barna, liderul USR, este de parere ca degeaba avem economie de piata in Romania, daca statul "ne pune bete in roate", dar sustine ca acest lucru va lua sfarsit prin proiectul USR.

"USR face debirocratizare reala.

Degeaba avem in teorie "economie de piata", daca de fiecare data cand incercam sa intreprindem, statul ne pune bete in roate.

Antreprenoriatul trebuie ajutat, nu ingreunat din fasa. Asta a stat la baza legii deputatilor USR, Cristina Pruna si Claudiu Nasui, adoptata ieri de Camera deputatilor.

Multe reglementari inutile ale statului roman sunt rezultatul unei mentalitati interventioniste invechite. O mentalitate care spune ca e in regula sa ingreunezi toata economia ca sa incurci putin cativa evazionisti, care oricum nu asa se opresc.

Stiati ca in Anglia infiintarea unei firme dureaza doua ore si se poate face pe internet, pe cand in Romania e nevoie de o saptamana si o tona de acte?

Stiati ca, in Romania, nu avem voie sa fim actionar unic decat intr-o singura firma?

Stiati ca, in Romania, e nevoie de avizul tuturor vecinilor cu care avem pereti comuni si al asociatie de proprietari ca sa avem voie sa avem o firma la noi acasa? Iar asta chiar daca nu desfasuram niciun fel de activitate acolo si folosim casa doar ca adresa de corespondenta.

Stiati ca in Romania nu poti avea mai mult de o firma per camera? Lucru care a blocat o parte din piata imobiliara. Pentru ca proprietarii nu sunt dispusi sa-si blocheze camerele cu sedii sociale pe care nu le mai pot scoate de acolo decat cu greu.

Prin proiectul USR, toate acestea vor lua sfarsit.

Ar trebui sa avem dreptul sa infiintam cate firme dorim. Infiintarea lor trebuie sa fie usoara. Sa incercam idei noi de intreprinderi. Nu toate vor reusi. Unele, majoritatea probabil, vor da faliment. Dar acesta este parcursul creativ al capitalismului. Incerci si vezi ce merge. Statul, prin birocratia infioratoare pe care o impune, ingreuneaza acest proces.

Daca vrem sa putem plati pensiile viitoare, trebuie sa avem o economie dinamica si productiva. Iar pentru asta avem nevoie de un mediu prietenos cu intreprinzatorii. Un mediu care sa le permita sa incerce idei de afaceri si sa inoveze usor.

Mai avem mult pana ducem Romania mai sus in clasamentul usurintei cu care se fac afaceri (ease of doing business). Dar macar am pornit pe calea cea buna", a scris pe Facebook Dan Barna.