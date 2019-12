Riscul ca o persoana care sufera de raceala sa contracteze gripa este redus, si viceversa, conform rezultatelor unui studiu de amploare realizat in Regatul Unit, citat de UPI marti. Aceste concluzii pot ajuta atat la imbunatatirea predictiei epidemiilor de gripa si raceala, ca si la identificarea unor noi modalitati de control a raspandirii acestor probleme de sanatate, au indicat cercetatorii.



Interactiunea dintre raceala si gripa a fost observata si anterior de oamenii de stiinta, insa acesta este primul studiu suficient de amplu pentru a oferi dovezi solide ale acesteia, potrivit autorilor cercetarii.

Echipa de oameni de stiinta a testat unsprezece tipuri de virusuri respiratorii din peste 44.000 de esantioane prelevate de la peste 36.000 de persoane suferind de o boala respiratorie acuta. Dintre acestea, 35 de procente au fost testate pozitiv cu un virus. Dintre acestea, 8 procente erau infectate cu mai mult de un tip de virus.

Cea mai semnificativa interactiune s-a observat intre virusurile gripale A si rinovirusuri, o cauza a racelii comune. Prin tehnici de modelare computerizata s-a constatat ca interactiunile dintre cele doua care au inhibat infectia cu ambele se manifesta atat la nivel individual cat si la nivel de populatie, scrie Agerpres.

Pacientii cu gripa A prezinta un risc redus cu aproximativ 70 de procente de a fi infectati si cu rinovirus in comparatie cu cei care au contractat alte tipuri de virus, potrivit studiului publicat la data de 16 decembrie in jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Un tipar cu adevarat izbitor din informatiile noastre este reducerea cazurilor de virus respirator rinovirus, un virus comun ce provoaca raceala usoara, care se manifesta pe timpul iernii, in jurul perioadei in care activitatea gripei creste", a declarat autoarea principala a studiului, Sema Nickbakhsh, din cadrul Centrului de Virusologie al Universitatii din Glasgow.

''Asa cum leii si hienele concureaza pentru resursele de hrana din Masai Mara, credem ca virusurile respiratorii pot concura pentru resursele din tractul respirator", a explicat cercetatoarea intr-un comunicat emis de organizatia pentru Cercetare si Inovare din Regatul Unit (UKRI).

''Exista diverse posibilitati pe care le investigam, cum ar fi faptul ca aceste virusuri concureaza pentru celulele organismului pe care vor sa le infecteze, sau ca raspunsul imun la un virus face mai dificil ca un alt virus fara legatura sa infecteze aceeasi persoana'', a adaugat Nickbakhsh.