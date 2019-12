Un incendiu, care se manifesta cu degajari mari de fum, a izbucnit la un depozit de pe Soseaua Fundeni nr. 120, a informat ISU Bucuresti-Ilfov.





Update 00:15 - Hala de pe Soseaua Fundeni care a fost afectata de incendiu a fost distrusa in totalitate din cauza arderii generalizate, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Hala respectiva era amenajata ca service auto, compartimentata, si inauntru se aflau mai multe autovehicule. Totodata, un alt spatiu de depozitare, lipit de hala, in care se gaseau materiale pentru constructie, a fost afectat in mare proportie.

In interiorul depozitului sunt autoturisme, iar focul a cuprins o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati.

In exteriorul halei care a fost cuprinsa de flacari sunt si alte spatii de depozitare.

La fata locului au fost trimise 12 autospeciale de stingere, Detasamentul Special de Salvatori, doua echipaje SMURD si descarcerare, scrie Agerpres.

Deoarece in zona sunt posibilitati reduse de alimentare cu apa din reteaua de hidranti, se trimit motopompe la locul incendiului si este posibil sa se realizeze alimentare si din lac, a precizat ISU Bucuresti-Ilfov.

Pompierii actioneaza pentru stingerea si limitarea propagarii incendiului.

A fost emis mesaj de avertizare Ro-Alert

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a emis joi seara o alerta de urgenta avand in vedere incendiul cu degajari mari de fum de la depozitul de pe Soseaua Fundeni din Capitala.

"Incendiu major produs pe Soseaua Fundeni. Ocoliti zona. Eliberati caile de comunicatii pentru a facilita accesul structurilor de interventie. Daca sunteti in apropiere, luati masuri de adapostire si autoprotectie. Degajari mari de fum", se precizeaza in alerta de urgenta.