Multi adulti care nu au invatat sa schieze in copilarie sunt reticenti cand vine vorba de a se aventura pe partie. Teama de a incerca un sport nou, mai ales daca nu simti ca esti intr-o conditie fizica de exceptie, este normala si poate fi chiar benefica atunci cand te impinge sa iti iei toate masurile de protectie. Chiar daca nu ai invatat pana acum sa schiezi, nu inseamna ca este prea tarziu. De fapt, mai mult de o treime dintre cei care iau lectii de schi sunt adulti si acestia nu sunt neaparat mai lenti pe partie decat copiii.



Instructorii spun ca cele mai importante lucruri pentru un incepator sunt motivatia, nivelul de pregatire, dar si conditia fizica. De asemenea, la fel de mult conteaza si locul in care mergi sa te dai cu schiurile. De aceea, daca vrei ca iarna aceasta sa te bucuri de privelistea panoramica a muntilor in timp ce aluneci pe partie pe schiuri, iata ce trebuie sa stii pentru a te bucura de o experienta cat mai placuta:

Alege o partie pentru incepatori mai putin aglomerata

Partia pe care inveti sa schiezi trebuie sa fie una destinata incepatorilor, cat mai putin abrupta, care sa nu iti permita sa iei prea multa viteza si sa pierzi controlul asupra directiei. Pana cand inveti regulile de baza - sa franezi, sa schimbi directia sau sa te opresti - e bine sa te tii departe de zonele foarte inclinate sau cele care nu sunt ingradite pentru siguranta schiorilor. De asemenea, e bine sa alegi o partie cat mai putin aglomerata. Astfel, vei scapa de stresul ca s-ar putea sa te ciocnesti cu o alta persoana si te vei putea concentra asupra exersarii pozitiei de schi si a miscarilor pe care trebuie sa le efectuezi.

Apeleaza la ajutorul unui instructor

Desi exista numeroase exemple de persoane care au invatat sa schieze pe cont propriu, intregul proces va fi mult mai simplu si rapid daca apelezi la ajutorul unui expert. Un instructor de schi te poate invata inca de la prima lectie lucrurile de baza pe care trebuie sa le stii: cum trebuie sa stai pe schiuri, cum pui frana, cum trebuie sa te deplasezi si cum sa cazi astfel incat sa nu te pui in pericol. Schiatul poate fi periculos chiar si pentru cei mai experimentati, asa ca este bine sa iti iei toate masurile de precautie necesare pentru a evita o fractura, o ruptura de menisc sau o lovitura dureroasa.

Asigura-te ca ai un echipament adecvat

Calitatea echipamentului poate influenta experienta pe care o vei avea pe schiuri. Putini sunt cei care isi cumpara propriul echipament inainte sa se simta siguri pe ei, asa ca va trebui sa te asiguri ca locul de unde iti inchiriezi schiurile si claparii are produse de calitate, care nu sunt rupte sau extrem de uzate. Nu uita sa mentionezi ca esti incepator, astfel incat cei de la magazinul de inchirieri sa iti aleaga o pereche de schiuri potrivite pentru un novice. Desi casca de protectie nu este obligatorie pentru adulti, expertii recomanda ca incepatorii sa o poarte intotdeauna. Ochelarii de soare special creati pentru partie pot fi utili, mai ales daca vrei sa te simti confortabil si sa nu fii deranjat de lumina puternica reflectata de zapada. Claparii trebuie sa fie captusiti, astfel incat sa nu iti inghete picioarele in ei, si sa fie suficient de confortabili incat sa nu te stranga sau sa iti faca bataturi, dar nici atat de largi incat sa simti ca piciorul se misca in interior.

Citeste si: 10+ persoane a caror ingeniozitate depaseste limitele

Imbunatateste-ti conditia fizica

Cei care au o conditie fizica buna se vor descurca mai usor pe schiuri, mai ales daca au muschii picioarelor bine dezvoltati si sunt suficient de flexibili. Cu cat esti mai in forma, cu atat iti va fi mai usor sa te concentrezi asupra posturii si sa nu ai probleme cu contracturi, intinderi sau febra musculara. Vei observa ca schiatul este un sport care iti lucreaza tot corpul, inclusiv bratele si abdomenul. Prin urmare, daca ai cateva saptamani la dispozitie in care sa faci cateva exercitii cu greutati sau sa mergi la sala de fitness, iti va fi mai simplu sa iti controlezi miscarile cand urci pe schiuri.