Bugetarii ar putea avea mai multe zile libere in cazul in care se va face punte cu weekendul.



Potrivit unui proiect de Hotarare, exista posibilitatea ca pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice zilele de 27 decembrie 2019 si de 3 ianuarie 2020 sa fie libere.

"Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 ianuarie 2020, potrivit planificarilor stabilite", se arata in proiectul de Hotarare, conform stirileprotv.ro.

Cu alte cuvinte, bugetarii ar putea avea o prima minivacanta de miercuri, 25 decembrie pana duminica, 29 decembrie si o a doua de miercuri, 1 ianuarie pana duminica, 5 ianuarie.

Nu toti bugetarii ar beneficia de minivacanta

Totodata, prevederile nu se aplica in cazul locurilor de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta din pricina caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

In egala masura, prevederile “nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 si nici participantilor in aceste procese”.