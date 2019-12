Potrivit aceluiasi studiu, 55% dintre persoanele care merg la shopping au atins oboseala cauzata de cumparaturile festive in doar 45 de minute, iar 80% dintre participanti au avut o dereglare a ritmului cardiac, care presupune crestere a numarului de batai a inimii fata de normal. Totodata, pentru a avita aceste probleme, studiul recomanda acestora efectuarea sesiunilor de cumparaturi festive in reprize scurte, denumite ''Cumparaturi intensive in interval scurt''.

Sesiunile de cumparaturi in reprize scad stresul si devenim mai cumpatati

“Pregatirea pentru ''Cumparaturi intensive in interval scurt'' este o forma populara de exercitiu in acest moment, cumparatorii facand shopping in reprize scurte, dar intense, urmate de perioade scurte de recuperare. Acest tip de antrenament va mentine ritmul cardiac ridicat. Reprizele de circa 10 minute de cumparaturi online sau achizitionarea de articole unice in pauza de masa pot sa scada stresul si ajuta la echilibrarea nivelului de adrenalina. De regula, potrivit studiilor noastre, pe anumite site-uri de cumparaturi, luni este ziua cu cele mai bune oferte pentru cumparaturi online. De asemenea, unele articole sunt cu circa 18% mai ieftine in magazinele online la inceputul saptamanii decat vineri, sambata sau duminica. Astfel cumparatorii pot economisi sute, chiar mii de lei pe an doar prin schimbarea zilei in care isi fac cumparaturile pe internet”, explica Simion Cata, directorul marketplace-ului negociat.ro.

Ce produse sunt mai ieftine de Sarbatori?

Potrivit unui comunicat remis 9am, o alta cercetare efectuata de Negociat.ro, pe un esantion format din 7642 de produse analizate timp de trei luni prin comparare pe site-urile de profil, arata ca jocurile de familie au fost cu in medie 18,1% mai ieftine in ziua de luni decat vinerea. Totodata, ochelarii de soare au fost cu 17% mai ieftini si jocurile video au fost cu 15,2 % mai ieftine lunea decat sambata.

Cercetarea, focusata pe articole de relaxare, a descoperit ca trackerele de fitness si corturile au fost cu 7,8% mai ieftine la inceputul saptamanii, trambulinele au fost cu 7,7% mai ieftine, in timp ce valizele au fost cu 8,9% mai ieftine. Diferente mai mici au fost realizate la console de jocuri, tunzatoare de iarba, pantofi de alergare, scaune de masina si gratare.