Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a afirmat, joi, ca declaratia pe care o va da procurorilor va aduce multe noutati dosarul despre evenimentele din 10 august, iar la instanta va lamuri "intru totul cine si ce si-a dorit sa se intample" la acea data.



"Cu siguranta, discutia de astazi va aduce multe noutati in acest dosar, iar declaratia pe care o voi da atunci cand va ajunge la instanta acest dosar va lamuri intru totul cine si ce si-a dorit sa se intample pe 10 august", a spus Badulescu, la intrarea in sediul DIICOT, unde a fost citat ca martor in dosarul referitor la evenimentele din 10 august, informeaza Agerpres.

Acesta a adaugat ca, dupa ce va da declaratia in fata procurorilor, va face "justitie publica", pentru ca oamenii sa stie "cine i-a adus ca ei sa sufere" la protestul din 10 august.

"Dupa ce voi da declaratia in fata procurorilor o sa fac, ceea ce a indemnat si presedintele acestei tari, respectiv o justitie publica. Adica sa cunoasca oamenii cine si ce i-a adus ca ei sa sufere, pe de o parte, si jandarmii sa traga, pe alta parte", a afirmat Badulescu.

Viceprimarul Capitalei a anuntat, miercuri, ca va fi audiat la DIICOT in dosarul referitor la evenimentele din 10 august.

Citeste si: Bogdan Licu: Nu sunt de acord cu eliminarea pensiilor speciale

"In cursul zilei de ieri, lucratori din cadrul Directiei de Combatere a Crimei Organizate au venit si mi-au inmanat o citatie, astfel incat am luat act de faptul ca sunt chemat la DIICOT in cauza ce priveste cercetarile din data de 10 august. Maine, la ora 10,00, vor avea loc audierile. Din cate observ, DIICOT-ul cred ca se grabeste, vrea sa lamureasca lucrurile - lucru care pe mine ma bucura foarte tare, pentru ca este momentul sa vedem cine si ce si cat a fost implicat in evenimentele de la 10 august", a informat Badulescu, intr-o declaratie de presa sustinuta miercuri la sediul municipalitatii.

Totodata, el a precizat ca va fi audiat in calitate de martor. "Cu cateva luni in urma, toata presa spunea ca sunt un mincinos si ca m-am dus sa declar altceva la DIICOT. Iata ca si atunci, cand am fost la Parchetul Militar, am adus lamuriri pentru 10 august. Si, din nou, declaratia mea de maine va aduce noi lamuriri in ceea ce priveste 10 august. 10 august - daca se vrea lamurit - se va putea lamuri foarte usor dupa audierea de maine", a sustinut el.