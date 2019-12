Nutritionistul Mihaela Bilic sustine ca ciorba este un preparat dietetic si santos, ce nu ar trebui sa lipseasca din meniul de sarbatori.



"Daca nu stiti ce preparat este dietetic si satios din tot meniul de sarbatori, alegeti fara ezitare ciorba, indiferent ca e vorba de ciorba de perisoare, ciorba de cartofi cu afumatura sau ciorba de porc acrita cu zeama de varza.

Avantajele ciorbei din punct de vedere nutritiv

In primul rand are peste 80% apa, in care se gasesc cantitati mici de carne, legume si fainoase (orez sau cartofi). Deci indiferent cat de consistenta este, o portie de ciorba va fi echivalenta cu numai o jumatate de portie de felul 2. Apoi in ciorba nu se poate 'ascunde' grasimea, aceasta se ridica la suprafata si poate fi indepartata usor.

Ciorba tine stomacul plin de doua ori mai mult timp decat o portie de felul 2, fenomen numit 'paradoxul ciorbei'- deci e si satioasa si dietetica. Nu conteaza daca ciorba e acrita cu bors sau zeama de varza, ambele produse sunt fermentate, contin bacterii benefice si au efect probiotic.

La capitolul portie corecta puteti fi generosi, 2-3 polonice de ciorba satura si umplu stomacul- cat sa nu mai ramana loc pentru alte mancaruri 'periculoase' pentru silueta.

Si nu, nu se mananca ciorba doar la masa de pranz, ci si la cina. Nu uitati ca francezii numesc masa de seara 'souper' Deci abuzati de ciorba in perioada sarbatorilor si o sa aveti surpriza sa slabiti, in loc sa va ingrasati!!