Cadouri, targuri de Craciun, colindatori, intalniri cu familia, mese imbelsugate de pe care nu lipsesc carnatii, sarmalele, dulciurile si vinul fiert, asta inseamna pentru multi Craciunul. Aceeasi atmosfera de sarbatoare cu acelasi meniu, stropit din plin cu alcool, ne asteapta de Revelion. Cum sa nu iubesti luna decembrie? Dar orice rasfat se plateste scump si nu ne referim aici la aspectul material, ci la sanatate.



Excesele alimentare si greselile care se fac in aceasta perioada pun la grea incercare sistemul digestiv si agraveaza suferinta celor care au hemoroizi. Pentru a evita problemele,specialistii de renume in tratamentul bolilor gastroenterologice si proctologice vin cu sfaturi importante.

Nu uitati de fibre!

Potrivit unui comunicat remis 9am, alimentatia din aceasta perioada consta in carne prajita, afumaturi, alimente conservate, jumari etc. Prea putini mai mananca salate, verdeturi, legume proaspete, care ajuta digestia. Asa apare constipatia, iar ea reprezinta cel mai mare pericol pentru hemoroizi. Scaunele tari zgarie mucoasa si venele hemoroidale, apar complicatii, fisuri anale, dureri, tromboze, sangerari, chiar prolaps hemoroidal. „Dietele care nu au incluse fibre alimentare - fructe, legume, cereale integrale – duc la constipatie. Fibrele sunt cele mai importante elemente care ne pastreaza noua o peristatica normala. Tubul digestiv si in special colonul stiu sa reactioneze in prezenta fibrelor”, aflam de la dr. Dan Andronesi, medic chirurg in cadrul OK Medical.

Evitati alimentele picante si foarte condimentate!

„Ele contin niste esteri care, o mica parte se neutralizeaza la nivelul ficatului, o mare parte ajung, odata cu scaunul, in zona anala unde produc modificari pe vascularizatie, duc la inrosirea mucoasei, subtiaza peretele venos, ceea ce accentueaza hemoroizii”, adauga specialistul. Asadar, grija cu reteta aceea de carnati picanti si condimentati, chiar daca este facuta exact la fel din mosi stramosi.

Alcoolul – cu masura

De Craciun, e normal sa bem o cana de vin fiert sau sa ciocnim un pahar de sampanie de Revelion. Dar chefurile in care goliti pahar dupa pahar pot avea urmari neplacute. „Se stie ca alcoolul produce vasodilatatie, iar venele hemoroidale nu sunt excluse. Multi pacienti relateaza ca, dupa o perioada de consum de alcool, apar modificari la nivelul anusului, cu marirea in volum a hemoroizilor si complicatii”, adauga Dr. Andronesi.

Daca totusi hemoroizii cresc in dimensiuni si devin durerosi, apar sangerari si disconfort, nu va puneti baza in cremele si gelurile promovate atat de intens in aceasta perioada la televizor. Ele nu fac altceva decat sa niveleze mucoasa, sa dea o senzatie de ameliorare pe moment, dar lasa mai departe hemoroizii sa creasca. „Nu s-a descoperit nicio substanta activa medicamentoasa care sa poata micsora aceste vene dilatate de la nivel anal. Nicio crema, niciun medicament nu rezolva problema. Hemoroizii, odata mariti, cresc incet, incet, pana in ultimul stadiu, cand ies afara si nu mai intra. Se trateaza doar in cabinetul medicului, prin procedee minim invazive”, sustine dr. Dan Andronesi.

Daca vreti sa rezolvati definitiv problema hemoroizilor trebuie sa lasati rusinea la o parte si sa mergeti la medic pentru o consultatie. Pana atunci, sarbatori frumoase, linistite si cumpatate!