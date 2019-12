Daca nu esti fanul petrecerilor fastuoase de Revelion si calatoriile in perioada sarbatorilor sunt mult prea solicitante, exista si alte optiuni pentru a petrece noaptea dintre ani.



Daca ai o familie numeroasa, gaseste o activitate de care sa va bucurati de Revelion, iar daca preferi sa ramai acasa cu persoana iubita, o cina romantica va marca un moment cu adevarat special. Iata cateva sugestii:

Activitate in aer liber

In ajunul noptii de Anul Nou, surprinde-ti familia cu o excursie pe partie, care se poate prelungi pana la miezul noptii. Poti opta pentru o cazare peste noapte, in cazul in care destinatia aleasa se afla la multi kilometri departare de casa, dar rezervarile pe ultima suta de metri nu sunt o idee buna in perioada sarbatorilor. Daca i-ai cumparat celui mic o placa noua de snowboarding de Craciun, orele tarzii de Revelion pe partie ar fi ocazia perfecta sa o testeze. Noptile petrecute pe partie in orice perioada a iernii sunt spectaculoase pentru iubitorii de schi sau snowboard. Daca anul acesta tu si familia ta nu aveti alte planuri de Anul Nou, dati o fuga pana la munte si incarcati-va de energie pozitiva pentru anul care vine.

Cina in doi

Cand prietenii vostri au deja toate planurile puse la punct pentru Revelion, dar voi ati ales sa renuntati la petreceri anul acesta, puteti opta pentru o cina romantica. Cateva pahare din vinul vostru preferat, alaturi de o portie de paste sau de preparate din peste pregatite cu dragoste sunt ingredientele perfecte pentru o noapte de neuitat. Exista anumite alimente si mancaruri despre care se crede ca aduc noroc daca sunt consumate de Anul Nou. In Spania, oamenii mananca o boaba de strugure pentru fiecare dintre cele 12 batai ale ceasului de la miezul noptii. Acestea reprezinta si lunile anului care urmeaza, iar boabele care sunt mai acre te avertizeaza care sunt lunile la care trebuie sa ai grija. Carnea de porc semnifica progres in anul nou pentru multe culturi, iar grasimea acesteia este vazuta ca un simbol al prosperitatii. La capitolul desert, torturile rotunde sunt considerate a aduce noroc pe tot parcursul anului celor care le consuma. In unele tari, tortul se prepara cu o moneda ascunsa in blat, iar cel care o gaseste in noaptea de Revelion va fi cel mai norocos in anul urmator.

Vizita la tara

Daca ai copilarit cu bunicii, noaptea de Revelion petrecuta cu ei la televizor e o amintire la care cu siguranta te gandesti cu drag din cand in cand. Magia sarbatorilor la tara poate fi traita atat de Craciun, cat si de Anul Nou, mai ales atunci cand se aduna mai multe rude pentru a fi alaturi in cea mai importanta perioada a anului. Daca ai bunici sau parinti la tara, fa-le o vizita neasteptata cu ocazia noptii speciale dintre ani si petreceti-o ca in vremurile bune. Pana la miezul noptii puteti depana amintiri despre intreaga familie, iar apoi sa faceti cateva urari, la un pahar de sampanie sau palinca, pentru un an nou plin de bucurii, sanatate si viata lunga, pentru a repeta astfel de momente.

Fa din Revelion un prilej de bucurie prin gesturi simple, dar incarcate emotional. Nu vei avea nevoie de o petrecere pana in zori ca sa simti entuziasmul trecerii in noul an.