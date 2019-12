Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca dublarea alocatiilor copiilor constituie "un gest de normalitate, prin care aratam ca ne intereseaza viitorul Romaniei".



"PSD a dublat azi alocatiile copiilor!

Este un gest de normalitate, prin care aratam ca ne intereseaza viitorul Romaniei.

Rusine celor de la PNL care si-au scos cartelele pentru a nu vota acest proiect dand din nou dovada ca fug de raspundere!

In plus, incercarile PNL de a lansa in spatiul public tot felul de scenarii alarmiste cu privire la cresterea alocatiilor demonstreaza inca o data amatorismul si nepriceperea acestor oameni. Pentru liberali, copiii Romaniei sunt importanti doar cand sunt folositi in jocurile lor politice.

Guvernarea presupune gasirea solutiilor pentru oameni, nu un concurs despre cine tipa mai tare. Campionii tipetelor ar trebui sa inteleaga asta si sa isi asume guvernarea si prin fapte.

Solutii sunt, asa cum PSD a demonstrat anul trecut cand a pus in aplicare cresterea alocatiilor. Insa, pentru gasirea solutiilor si aplicarea lor iti trebuie si pricepere, ceea ce PNL demonstreaza in fiecare zi ca nu are", a scris Ciolacu pe Facebook.