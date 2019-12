Cuantumul pensiei minime in 2020 este la nivelul din acest an, 704 lei, a afirmat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, adaugand ca Guvernul cauta solutii pentru ca situatia sa nu ramana astfel.



"Cu privire la pensia minima, in acest moment, plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra a fost ca in raport cu presiunea pe bugetul pe 2020 cuantumul trebuie sa ramana acelasi, vorbim de 704 lei. Este vorba despre pensiile celor care nu au cotizat in sistemul de pensii si pentru care statul gaseste, totusi, indreptatit, sa acorde o suma pentru acoperirea, e adevarat, insuficienta pentru nevoile acestor oameni. Principiul pe care-l aplicam in ceea ce priveste sumele prevazute pentru pensii, asa cum cunoasteti, se axeaza pe contributivitate. Acesta este principiul corect pe care ne axam in toate estimarile pe care le-am prins in buget si ne vom tine de ele. Se fac in acest moment eforturi pentru gasirea unei solutii la momentul rectificarii bugetare, va puteti astepta din partea noastra sa venim cu o initiativa in Guvern in acest an, nu ignoram problema, suntem foarte concentrati pe acest aspect si in cursul anului viitor vom incerca sa identificam solutii si veti vedea din partea noastra o initiativa pe aceasta tema", a declarat Alexandru, miercuri, la finalul sedintei de guvern, intrebata ce se va intampla cu pensia minima, informeaza Agerpres.

Ministrul Muncii a confirmat ca punctul de pensie va creste la 1.775 de lei de la 1 septembrie 2020.