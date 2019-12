Vloggerul Selly i-a raspuns in versuri gazetarului Cristian Tudor Popescu dupa ce a fost criticat ca si-a luat masina in valoare de 70.000 de euro, fiind implicat si intr-un accident la numai o luna dupa ce si-a luat permisul.



Piesa lansata in colaborare cu trupa 5Gang a obtinut peste un milion si jumatate de vizualizari in doar cateva zile de la lansare, noteaza libertatea.ro.

"Hocus pocus, apar banii. Cinci stele, ca sultanii. Bag un story, easy money. Sunt «preafericit» ca Dani.

Da ma gasesti pe coperta Capital, bro. Vorbesc in Forbes numere, am numerar yo. Haterii, zat, lasa-i sa plece. Nu au decat sa ma judece. Nu ii ascult, fiecare alege. Ce le dau eu se subintelege. Astia dau cu hate, incasez cec dupa cec", se arata in versurile melodiei Hocus Pocus.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Citeste si: Alina Manolache pleaca de la Digi24

CTP: Cand dai 70.000 de euro pe o masina inseamna ca ai niste probleme interioare, nu simple

"Persoanele astea care umbla cu geci de 1.500 de euro si cu masini de 70.000 de euro, cum l-am vazut pe baiatul acesta, vloggerul, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generatii, care vine cu forta, cu entuziasm, sa lichideze vechile structuri imbratranite, dinozaurii... Frumos, revolutionar!... Si-acum vaz ca prima lui grija este sa-si ia la... cat are, nu stiu, 16-17-18 ani, cred ca n-are 20 de ani, isi ia masina de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a si ciocnit-o.

Cand dai 70.000 de euro pe o masina inseamna ca ai niste probleme interioare nu simple. Sunt convins, are bani multi. Problema nu este cati bani ai, problema este decenta consumului si a achizitiilor. Asta este problema. Problema e ce faci cu banii aia, indiferent cati ai avea, multi, putini", a spus CTP la Digi24.