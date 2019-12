Pregatiri de Crăciun: salata de boeuf Cand spui “salata” te gandesti la ceva dietetic, ușor. Ori salata de boeuf e mai degraba un fel consistent, complet de mâncare. Si daca cantitatea nu e simbolică (2 linguri), silueta va avea de câștigat/suferit😱 Ingredientele sunt simple, hrănitoare: cartofi fierți, morcov, păstârnac, țelină (va recomand😉), mazăre, murături si carne. Chiar daca are “boeuf-ul” in titlu, poate fi facuta si cu carne de pui/curcan, dar si cu plulpă de porc(foarte gustos😋). De preferat castraveții murați in saramură, nu in oțet, fermentatia lactica aduce un plus de savoare si beneficii pentru digestie. Cartofii fierți si reci au amidon cu absortie lenta si rol prebiotic, iar mazarea e plina de fibre si minerale. De carne nu mai vorbim- sățioasă, cu proteine complete, antianemică si cu calorii negative🤓 Pana aici totul perfect, acoperim toate nevoile nutritive ale sezonului rece. De unde pot aparea problemele pentru siluetă? Din maioneză!!!! Pentru fiecare lingură socotiți 150cal😝 Este decizia fiecarei gospodine cât de “legată” va fi salata, însă sfatul meu este sa nu înnecați ingredientele, sa nu o transformati intr-un sos de maioneză🙏🏻 Portia rămâne un element important, am incercat sa va sugerez cateva variante😳 si puteti vedea si diferența de aspect/consistență in functie de cantitatea de maioneză- cu cat mai puțină, cu atât mai bine😍 Concluzia: salata de boeuf este, probabil, piesa cu “greutate” a meniului de Sarbatori. A se consuma cu moderație/responsabil😂