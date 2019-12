Gigi Becali sustine ca vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pentru spalare de bani.



"Am facut 0, nimic, si procurorul ma acuza de spalare de bani. Imi iau cetatenie in alta tara, imi iau doar drept de sedere in Romania. Chiar daca nu faci nimic, nu scapi de astia, sunt ca raia! Aici doar stau, atat! Eu am dat 60 de milioane donatii, am ajutat oameni cu dizabilitati, copii, am luat vaccinuri. Cand speli bani, iti ramane si tie ceva. Mie ce mi-a ramas? Am cumparat aparatura la spitale de stat, milioane de euro. Am dat 45 de milioane donatii. Mai sunt acuzat ca am schimbat lei in euro si i-am pus in alt cont, cica am spalat banii.

Nu poti sa pui lei cu euro in acelasi cont, banca muta banii. Va dati seama in ce tara traim? Procurorul nu e batut in cap, dar are atata rautate incat are mintea intunecata. O sa-l pun eu la punct! Daca nu pot sa-l pun la punct, plec din tara asta! Minciunile si mizeriile pe care le-a scris in ordonanta aia, bai, tata...

Am vrut sa fac o conferinta de presa, dar mai stau. Nimeni altcineva nu e acuzat de spalare de bani, iar eu care am dat donatii am spalat banii", a declarat Becali, potrivit ziare.com.

Gigi Becali, urmarit penal pentru spalare de bani

Gigi Becali se confrunta cu noi acuzatii de spalare de bani, de data aceasta fiind vorba despre o tranzactie cu un teren din urma cu 13 ani.

"Eu sunt acuzat ca am primit bani de la Vasi Geambazi si ca banii de la Vasi la mine, si de la mine la Vasi. Atat! Altceva nimic, nicio infractiune, nimic", a spus latifundiarul.

"Bai, suntem in post, da? Voi credeti ca dracii stau? Ei nu le convine cand vad biserica, rugaciune. Aia nu le convine! Si atunci ce fac? Actioneaza. Cum sa actioneze? Fericiti cand va vor ocari si va vor prigoni pe voi. Pai, da, prigoana. Asta nu-i prigoana? Prigoana unde poate sa fie? Decat la familiile crestine. Si unde? Unde-i rugaciunea, unde-i biserica, acolo-i prigoana. Dar eu ma bucur, ca daca n-ar veni prigoana inseamna ca nu sunt demn de Hristos", a mai spus Gigi Becali.