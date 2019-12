Nutritionistul Mihaela Bilic sustine ca din punct de vedere nutritiv "carnea de porc este o sursa de proteine de calitatea intai, vitamine din grupul B, minerale (fier in special) si grasime"



"Din punct de vedere nutritiv carnea de porc este o sursa de proteine de calitatea intai, vitamine din grupul B, minerale (fier in special) si grasime. De multe ori porcul este considerat o carne grasa, insa se face o confuzie intre grasimea globala (a carcasei) si continutul de grasime al carnii. Grasimea porcului se gaseste mai ales la periferie, sub piele, deci este usor de degresat inainte sau dupa gatit.

Continutul de grasime variaza in functie de bucata de carne: muschiul contine 3,5-4% lipide, pulpa aprox 7% iar costita pana la 45% Comparativ cu carnea de vita, porcul are o carne mai bogata in acizi grasi nesaturati decat in acizi grasi saturati: 50% dintre lipidele carnii de porc sunt acizi grasi mono-nesaturati similari cu cei din uleiul de masline. Nefiind rumegator precum vita, oaia si capra, porcul nu poate satura grasimea; de aceea slaninuta de porc este frageda si gustoasa, spre deosebire de seul de vita din care poti face doar sapun.

E in prezent riscul de paraziti in carnea de porc (trichinoza sau tenie) a fost aproape eradicat datorita masurilor de igiena, deci nu mai este necesar un tratament termic prelungit al carnii. Si daca tot vorbim de gatit, secretul pentru a obtine o friptura frageda este sa punem la marinat carnea intr-un amestec de apa si sare (2linguri de sare la 1 litru apa) cu 60-90 min inainte de a o pregati

Concluzia, daca mai era nevoie, e simpla: porcul e “frate” nu doar cu romanul, cu omul in general. Iar la porc totul e bun, de la varful urechilor pana la varful cozii. Asa ca merita sa fie vedeta meniului de Sarbatori!", a scris specialistul pe Facebook.