Generatiile Millennials si Z se confrunta cu stari de nesiguranta si pesimism cu privire la evolutia societatii, cariera si viitorul lor, conform celui mai recent studiu Deloitte Global Millennial Survey . Studiul arata ca generatiile mai tinere se ingrijoreaza in privinta evolutiei economice si a mediului social si politic, a impactului pe care mediul de afaceri il poate avea asupra carierei acestora si societatii, in pofida cresterii economice si a oportunitatilor economice globale.

Conform Deloitte Global Millennial Survey 2019, doar 26% din respondenti sunt increzatori in evolutia pozitiva a economiei. In 2017 si 2018, 45% dintre respondenti se aratau increzatori ca economia va creste in urmatorii ani. In acelasi timp, rezultatele raportului evidentiaza un nivel crescut de neincredere in ceea ce priveste imbunatatirea mediului social si politic. In 2019, doar 24% dintre tineri au aceasta asteptare, spre deosebire de 33% in 2018 si de 36% in 2017.

„Studiul este extrem de valoros pentru angajatori, deoarece reuneste concluzii importante despre valorile si asteptarile generatiilor Millennials si Z, informatii relevante pentru dezvoltarea oricarei strategii de resurse umane. Acesti tineri au nevoie sa fie ghidati, sa aiba parte de vizibilitate si de echilibru din partea organizatiilor si liderilor. Este important ca toate aceste asteptari sa se traduca in ceea ce organizatiile isi propun pentru urmatoarea perioada, pentru a se diferentia in deja cunoscuta si discutata competitie pentru talente”, explica Raluca Bontas, Partener Global Employer Services, Deloitte Romania.

Studiul arata ca aspectele cele mai importante pentru tineri in decizia de a-si schimba angajatorul in urmatorii doi ani sunt legate de atentia acordata de organizatie diversitatii si incluziunii sociale (63%), impactul pozitiv avut de organizatie asupra comunitatii locale (59%), flexibilizarea muncii din punctul de vedere al programului de lucru si al locului din care se poate lucra (56%), mediul de lucru motivant si stimulant (54%) si dezvoltarea prin programe de training si mentorat (55%).

Studiul semnaleaza si tendinta de scadere a increderii in impactul pozitiv pe care il poate avea mediul de afaceri. In 2019, doar 55% dintre tineri cred ca acest scenariu este posibil, in scadere fata de 2018 (61%) si de 2017 (76%).

Primele cinci prioritati indicate de respondenti sunt calatoriile prin lume (57% din fiecare dintre cele doua generatii), imbunatatirea veniturilor si a situatiei financiare (52% dintre Millennials si 56% dintre reprezentantii Generatiei Z), achizitionarea unei locuinte (49% dintre Millennials si 52% dintre reprezentantii Generatiei Z), influenta pozitiva asupra comunitatii si societatii (46% dintre Millennials si 47% dintre reprezentantii Generatiei Z), precum si intemeierea unei familii (39% dintre Millennials si 45% dintre reprezentantii Generatiei Z).

La studiul Deloitte Global Millennials Survey 2019 au participat 13.400 de reprezentanti ai generatiei Millennials (nascuti in perioada ianuarie 1983 – decembrie 1994) din 42 de tari si 3.000 de reprezentanti ai Generatiei Z (nascuti in perioada ianuarie 1995 – decembrie 2002) din zece tari. Respondentii sunt atat absolventi de studii medii si universitare, cat si persoane care nu au absolvit aceste forme de invatamant, lucreaza atat cu fractiune de norma, cat si cu norma intreaga.

Rezultatele integrale ale studiului pot fi consultate aici.