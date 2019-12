S-au inregistrat 15 voturi ''pentru'' si 4 - ''impotriva''.

Pe 10 decembrie, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amanat alegerea unui nou presedinte, dupa ce la votul pentru desemnarea Nicoletei Margareta Tint a iesit de doua ori egalitate - 9 voturi "pentru", 9 "impotriva" si un vot nul.

Nicoleta Margareta Tint a fost desemnata, prin vot, de Sectia pentru judecatori a CSM pentru a candida la functia de presedinte.

Pe 10 decembrie, procurorul Tatiana Toader a fost aleasa vicepresedinte al CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii are in componenta 19 membri: noua judecatori si cinci procurori alesi de magistrati in adunarile generale ale instantelor si parchetelor, doi reprezentanti ai societatii civile alesi de Senat si trei membri de drept - ministrul Justitiei, presedintele ICCJ si procurorul general al Romaniei. Mandatul membrilor alesi este de sase ani, fara posibilitatea reinvestirii.

Potrivit Constitutiei si Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit.

Au dreptul sa candideze doar cei noua judecatori si cinci procurori alesi in adunarile generale ale instantelor si parchetelor. Nu pot candida la functiile de presedinte si vicepresedinte membrii de drept ai CSM si reprezentantii societatii civile.

Conducerea CSM este aleasa prin votul membrilor plenului, iar daca presedintele este judecator, vicepresedintele trebuie sa fie procuror si invers.

In prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecatorii Simona Camelia Marcu si Mariana Ghena - Inalta Curte de Casatie si Justitie, Lia Savonea - Curtea de Apel Bucuresti, Nicoleta Margareta Tint - Curtea de Apel Brasov, Andrea Annamaria Chis - Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag - Tribunalul Neamt, Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Balan - Judecatoria Timisoara si Mihai Bogdan Mateescu - Judecatoria Ramnicu Valcea.

Din CSM fac parte procurorii Codrut Olaru - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Florin Deac - Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures, Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Tatiana Toader - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.

Victor Alistar si Romeu Chelariu au fost alesi de Senat ca membri ai CSM din partea societatii civile.